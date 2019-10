Romania pierde inca un titular pentru meciul cu Norvegia - oficial

Ziare.

In urma analizei staff-ului tehnic al nationalei condus de Cosmin Contra cu staff-ul medical, concluzia a fost ca Vlad Chiriches se alatura lui Dragos Grigore in randul tricolorilor care nu vor putea juca in partida cu Norvegia, de marti, anunta site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal Vlad si Dragos au parasit, astfel, cantonamentul de la Mogosoaia, nu inainte de a transmite un mesaj pentru colegi si suporteri: "E greu sa transmitem in cuvinte starea pe care o simtim. Ne-am dorit atat de mult sa facem totul incat amaraciunea de acum e la fel de mare ca dorinta de la inceput. Avem incredere in colegii nostri, suntem cu sufletul alaturi de aceasta lupta pentru visul nostru, Euro 2020. Speram ca miile de copii din tribune sa fie cu Norvegia acel plus de care avem nevoie pentru victorie!".Vezi: Pierderi grele pentru nationala Romaniei: Contra a chemat de urgenta doi jucatori dupa ce doi titulari s-au accidentat Meciul dintre Romania si Norvegia, din preliminariile pentru Campionatul European din 2020, e programat marti seara, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti.Jocul va fi transmis, in format LIVE text, de site-ul Ziare.com.