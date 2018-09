Romania, remiza spectaculoasa cu Serbia in Nations League

Ziare.

com

A fost o partida spectaculoasa care s-a incheiat cu scorul de 2-2, jucatorii nostri revenind de doua ori dupa ce sarbii au marcat.Intalnirea disputata pe stadionul celor de la Partizan a inceput cu o mare surpriza, selectionerul Contra luand decizia de a-l titulariza pe pustiul Dragus, atacant de numai 19 aflat la debutul in echipa nationala.Dupa fluierul de start sarbii au lasat impresia ca sunt mai decisi si chiar mai puternici, Mitrovic tragand un semnal de alarma in minutul 9, atunci cand balonul trimis de el cu capul a lovit transversala portii aparata de Tatarusanu.Acelasi masiv atacant a deschis pana la urma scorul in minutul 26, el reusind sa puncteze desi cazuse in careul mic si era talonat de patru jucatori romani.Pe finalul primei parti am aparut si noi in atac, iar Chipciu a luat la tinta bara portii sarbe, pentru ca imediat dupa pauza tot el sa inscrie dintr-o lovitura de la 11 metri.Mitrovic a punctat insa din nou, in minutul 63, sarbul inventand un nou gol intr-o faza care nu prevestea mai nimic."Tricolorii" au reusit insa revina inca o data, de aceasta data numai cinci minute mai tarziu, Tucudean marcand cu un sut foarte bine plasat pe coltul scurt. In ultimul minut al timpului regulamentar Mitrita a ratat o mare oportunitate sutand in portarul advers dintr-o pozitie excelenta.Scorul a ramas 2-2 si Romania obtine o remiza buna la Belgrad, ajungand la doua puncte dupa primele doua meciuri din Nations League.Min.90+7 Finalul partidei!Min.90 Ce ocazie! Chipciu recupereaza bine, plecam pe contra 3 la 3, insa Mitrita suteaza in portar din pozitie buna!Min.88 Sarbii ataca in aceste ultime minute, in timp ce nationala noastra vrea sa tina de rezultat.Min.82 Keseru intra in locul lui Tucudean.Min.77 Reusim sa tinem de rezultat.Min.70 Tatarusanu scoate bine balonul sutat de Tadic!Min.68Min.67 Ce ocazie! Stanciu suteaza din interiorul careului, balonul este insa deviat la o palma de bara!Min.63Min.60 Am trecut de prima ora de joc si se pare ca sarbii acuza din plin golul primit in debutul reprizei.Min.60 Schimbare Romania: Mitrita intra in locul lui Dragus.Min.52 Momente bune de joc pentru Romania dupa marcarea golului egalizator.Min.47Min.47Min.46 Se reia partida!________________Min.45+1 Finalul primei reprize.Min.45 BARA Romania! Chipciu loveste bara portii sarbe cu un sut de la marginea careului.Min.40 Inca o oportunitate mare irosita de sarbi.Min.32 Romanii preseaza ceva mai mult in aceste minute, insa nu au ocazii.Min.26Min.25 Milinkovic-Savic trimite cu capul pe langa poarta.Min.23 Chipciu dribleaza superb in careul advers, insa greseste pasa.Min.20 Domina cu autoritate sarbii de cateva minute.Min.15 Trec din nou sarbii pe langa gol.Min.13 Nu reusim inca sa punem probleme la Belgrad.Min.9 BARA SERBIA! Mitrovic reia cu capul bine, trimite cu pamantul, dar balonul loveste transversala!Min.7 Si Tucudean incearca un sut, dar trimite pe langa.Min.7 Chipciu suteaza pe langa poarta de la marginea careului.Min.5 Se joaca destul de echilibrat pana acum, cu un plus la posesie pentru sarbi.Min.1 Incepe partida!Dimitrovic - Rukavina, Spajic, Kolarov - Maksimovic, Lukic - Ljajic, Milinkovici-Savic, Tadic - MitrovicRezerve: Rajkovici, Vasiljevici, Rodici, Milenkovici, Zivkovici, Prijovici, Vukovici, Krstici, Kostici, Radonjici, MaticiAntrenor: Mladen KrstajiciTatarusanu - Manea, Sapunaru-cpt., Balasa, Bancu - Anton, Marin - Chipciu, Stanciu, Dragus - Tucudean.Selectioner: Cosmin Contra Rezerve: Pantilimon, Nita - Benzar, Tosca, Baluta, Stoian, Rotariu, Maxim, Keseru, Budescu, MitritaINFO: Serbia si Romania fac parte din Liga C, Grupa 4 a Ligii Natiunilor, alaturi de Muntenegru si Lituania.INFO: In prima etapa , Romania a remizat cu Muntenegru, in timp ce Serbia a trecut la limita de Lituania.INFO: La TV, partida poate fi urmarita pe postul ProTV.