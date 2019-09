Romania se salveaza de la o rusine istorica, dupa ce a fost condusa la pauza de Insulele Feroe in preliminariile EURO 2020

Ziare.

Jocul a facut parte din runda a doua a grupei 7 de calificare la Campionatul European de handbal din 2020.Scorul a fost 25-20 pentru fetele noastre, care au fost insa conduse la pauza de reprezentatele celor din Feroe, scor 12-11, la capatul unei reprize de neinteles din partea elevelor lui Thomas Ryde. Partea secunda a inceput furtunos pentru trupa noastra, care a marcat 4 goluri la rand."Tricolorele" s-au impus in prima etapa din aceste preliminarii, scor 27-24 acasa la Brasov cu Ucraina. Din aceasta grupa mai face parte Polonia. Primele doua din fiecare grupa merg direct la EURO.Romania a evoluat in Feroe fara Neagu, Perianu si Pintea, toate accidentate, dar si fara Vali Ardean-Elisei, retrasa definitiv din echipa nationala, dupa victoria de mai sus de la Brasov.Insulele Feroe au jucat pana acum in istoria lor 18 partide in preliminarii pentru Europene sau Mondiale, dar nu au pana acum nicio victorie.In clasamentul grupei 2, Polonia si Romania au acum 4 puncte, in timp ce Ucraina si Feroe au 0 lungimi.Feroe avea o cota uriasa la victorie in partida cu Romania, 28, in timp ce fetele noastre aveau cota cea mai mica posibila, 1.01.Iata mai jos caseta tehnica a echipei noastre, cu Eliza Buceschi MVP-ul partidei, cu 6 reusite: