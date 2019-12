Romania si-a aflat programul complet de la turneul preolimpic de handbal, pentru calificarea la JO 2020

Ziare.

Acolo, in acest turneu preolimpic, Romania va da piept intre 20-22 martie cu Norvegia, Muntenegru si Coreea de Nord, iar IHF a dat publicitatii programul complet din primavara:Lotul preliminar pentru acest turneu trebuie sa fie format din 28 de jucatoare si poate fi anuntat pana la 19 februarie, in timp ce lotul final de 16 poate fi anuntat cu o ora inainte de startul competitiei.Pentru fiecare grupa de turneu preolimpic, IHF va anunta in curand o gazda, iar pana in acest moment doar Muntenegru si-a depus deja candidatura pentru a gazdui grupa.Romania a terminat pe locul 12 ultimul Campionat Mondial din Japonia, terminat chiar duminica.Norvegia a ajuns in aceasta grupa preolimpica dupa ce a pierdut destul de clar finala mica cu Rusia, 28-33:Chiar dupa parcursul foarte slab de la CM, echipa lui Ryde este in grupele pentru Jocurile Olimpice datorita locului 4 obtinut la Euro 2018. Atunci am pierdut finala mica chiar la campioana mondiala de duminica, Olanda.Citeste si: