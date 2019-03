Romania trece la scor de Insulele Feroe in preliminariile Euro 2020

Ziare.

4-1 a fost scorul final al partidei in care nu s-a pus serios problema invingatoarei.Primele 20 de minute ale duelului din Gruia au fost chinuitoare pentru microbistii din tara noastra, "tricolorii" chinuindu-se sa gaseasca drumul spre poarta adversa si, in acelasi timp, riscand sa fie pedepsiti pe contraatac.Echilibrul s-a rupt in numai cateva minute, atunci cand jucatorii nostri au punctat de trei ori in sase minute.Deac a deschis scorul in minutul 26, cu un sut sec din cativa metri dupa o deviere de mare efect a lui Keseru, pentru ca apoi atacantul lui Ludogorets sa reuseasca "dubla" pe fondul unor gafe mari ale adversarilor.In finalul primei reprize, oaspetii au redus din diferenta dupa ce au transformat un penalti acordat in urma unui fault al lui Moti.Partea secunda a venit cu o schimbare, Ianis Hagi fiind trimis in teren si schimband fata echipei noastre cu actiunile in viteza. Nu a reusit sa inscrie, desi a avut doua ocazii extrem de mari, insa evolutia lui a fost una imbucuratoare.De marcat a facut-o George Puscas, acesta punctand cu un sut superb, sub transversala.A fost o victorie lejera pentru Romania, care asteapta acum duelul din vara din Norvegia pentru a incerca sa se implice serios in lupta pentru calificarea la Euro 2020.Min.90+3 Finalul partidei! Romania se impune cu 4-1.Min.85 Cartonas galben pentru Dragos Grigore.Min.80 Ne apropiem de fluierul de final.Min.77 Man debuteaza la nationala inlocuindu-l pe Stanciu.Min.76 Sut frumos al lui Marin.Min.70 Schimbare Romania: Cicaldau intra in locul lui Keseru.Min.64Min.60 Stanciu suteaza in blocaj din pozitie foarte buna.Min.53 Inca o interventie buna a lui Tatarusanu.Min.51 Ce ratare! Puscas paseaza excelent pentru Ianis Hagi, insa acesta nu poate impinge balonul in plasa!Min.49 Hagi centreaza bine pe jos, Keseru nu poate relua, insa Stanciu suteaza frumos.Min.47 Cartonas galben pentru Chipciu.Min.46 Incepe partea secunda.Schimbare Romania: Ianis Hagi intra in locul lui Benzar._________________Min.45+3 Finalul primei reprize.Min.40Min.40Min.39 Tatarusanu intervine bine la un sut frumos al feroezilor!Min.37 Se simte liniste in jocul echipei noastre dupa cele trei goluri inscrise in mai putin de 10 minute.Min.32Min.29Min.28 Schimbare Feroe: Baldvinsson este trimis in teren.Min.26Min.22 Posesie sterila pentru echipa noastra, care gaseste cu greu drumul spre buturile adverse.Min.16 Galben si pentru Stanciu.Min.15 Cartonas galben pentru Joensen.Min.11 Feroezii ne surprind cu doua centrari de pe partea dreapta la care avem emotii.Min.9 Lipsesc ocaziile in acest debut de partida.Min.4 Benzar centreaza foarte bine pentru Keseru, insa acesta greseste preluarea in careul advers.21:45 - Fluier de start! Hai ROMANIA!!!21:40 - Ne pregatim de meciul nationalei. Atmosfera este frumoasa la Cluj si toata lumea asteapta o victorie.12. Tatarusanu - 2. Benzar, 4. Moti, 21. Grigore, 11. Bancu - 17. Deac, 18. Marin, 10. Stanciu, 7. Chipciu - 9. Puscas, 13. Keseru.Selectioner: Cosmin ContraRezerve: 1. Pantilimon, 16. Nita - 3. Nedelcearu, 5. Baluta, 6. Manea, 8. Hagi, 14. Cicaldau, 15. Anton, 19. Ivan, 20. Nistor, 22. Sapunaru, 23. ManNielsen - Rolantsson, Gregersen, Odmar, Davidsen - Bartalsstovu, Vatnsdal, Hendriksson, Joensen - Hansson, Andrasson OlsenRezerve: Hansen, Gestsson, Valdvinsson, Egilsson, Fredereriksberg, Thomsen, Vatnhamar, WardumAntrenor: Lars OlsenINFO: In prima etapa , nationala Romaniei a fost invinsa de Suedia, in timp ce reprezentativa din Feroe a pierdut cu Malta.INFO: La TV, partida poate fi vazuta pe postul ProTV.