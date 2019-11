Romania tremura pentru calificarea la EURO 2020: Motivul pentru care "tricolorii" privesc cu mare interes meciul Cehia-Kosovo

Ziare.

Prima e calificarea directa din preliminarii, iar pentru asta trebuie sa invinga Suedia, iar apoi sa obtina cel putin un rezultat de egalitate cu Spania.In cazul in care nordicii vor fi cei care vor obtine calificarea directa din Grupa F, "tricolorii" ar putea ajunge la EURO 2020 prin Nations League.Insa ca selectionata pregatita de Cosmin Contra sa intre in hora calificarii din Nations League e nevoie ca reprezentativa statului Kosovo sa nu se califice la turneul final."Ne uitam cu interes la partida pe care Kosovo o are de disputat in Cehia. Oaspetii sunt cei care le-ar putea bloca tricolorilor accesul in play-off-ul Nations League, daca va fi cazul", scrie FRF.Cu doua etape inainte de finalul Grupei A, Kosovo ocupa locul 3 in clasament, cu 11 puncte, cu unul mai putin decat Cehia.Cele doua nationale se intalnesc in meci direct in aceasta seara, iar o victorie a kosovarilor ar complica si mai mult calculele calificarii pentru noi.I.G.