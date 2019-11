Romania vs Suedia: Contra a lasat un jucator in afara lotului

Ziare.

Selectionerul Romaniei nu va miza la meciul din aceasta seara pe fundasul Andrei Burca.Aparatorul lui CFR Cluj nu are niciun meci jucat pentru nationala Romaniei.Vezi: Romania vs Suedia: Tricolorii si-au ales numerele de pe tricou Echipa probabila a "tricolorilor": Tatarusanu - Benzar, Nedelcearu, Rus, Bancu - Baluta, Marin - Deac, Stanciu, Mitrita - Puscas.Meciul dintre Romania si Suedia e programat vineri seara, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti.Jocul va fi transmis in direct de site-ul Ziare.com.I.G.