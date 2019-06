Schimbari majore pregatite de Contra in echipa de start a Romaniei

Ziare.

Criticat aspru pentru formula utilizata la Oslo, selectionerul Cosmin Contra schimba din temelii echipa de start si mizeaza pe tineri.Astfel, jucatori care n-au aratat nimic in Norvegia, ca Gicu Grozav, Anton sau Tosca, au sanse mari sa nu mai prinda primul "11", in locul lor fiind preferati cei din "noul val".Ianis Hagi, cel care a fost practic motorul din spatele revenirii Romaniei in precedenta partida, si-a castigat locul de titular, insa pe langa el vor mai juca si oameni ca Bancu, Marin sau Baluta.Iata cum ar putea arata echipa Romaniei la meciul cu Malta:Romania: Tatarusanu - Chipciu, Sapunaru, Nedelcearu, Bancu - Marin, Baluta, Maxim - Hagi - Keseru, Puscas.Trebuie remarcat si faptul ca selectionerul joaca o carte aproape sigura, fiind greu de crezut ca Romania se poate impiedica in fata unui adversar ca Malta.Duelul dintre Malta si Romania, din preliminariile Euro 2020, va avea loc luni seara de la ora 21:45.Meciul este televizat pe postul ProTV si transmis in format LIVE Score pe Ziare.com.M.D.