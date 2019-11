Se cere excluderea lui Nicusor Stanciu de la echipa nationala

Ziare.

Ganea spune ca Stanciu nu are ce cauta la echipa nationala deoarece evolutiile sale sunt modeste.In plus, Ganea nu intelege nici motivul pentru care mijlocasul isi cearta colegii in declaratii. "Daca eram antrenorul echipei nationale, pe Stanciu asta nu-l mai bagam nici in primii 18! Dupa joc, dupa ce a jucat! Ce plus a facut el pentru echipa nationala la meciul cu Suedia? Macar sa taca din gura! In locul nici nu mai dadeam interviuri!", a spus Ganea la Digi Sport.Amintim ca nationala Romaniei a fost invinsa de Spania cu 5-0 in ultimul meci al preliminariilor pentru EURO 2020.In urma acestui rezultat, Romania a incheiat pe locul 4 campania de calificare la EURO 2020 Ne ramane insa sansa barajului din luna martie, unde vom intalni Scotia sau Islanda.Vom avea insa un antrenor nou la echipa nationala, dupa ce Cosmin Contra si-a anuntat plecarea. C.S.