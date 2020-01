Secundul nationalei din Muntenegru vorbeste in premiera despre posiblitatea de a prelua echipa Romaniei de handbal feminin

Ziare.

"Toate lucrurile trebuie sa vina la momentul potrivit, nu trebuie grabite. Acum e prea devreme sa vorbim despre o oferta si nici nu e corect, echipa Romaniei are un staf tehnic si nu e corect sa intru intr-o astfel de discutie", a declarat Vasile.Tehnicianul roman, care este si antrenor secund la echipa nationala de handbal a Muntenegrului, a afirmat ca si-ar fi dorit ca echipa Romaniei sa nu faca parte din aceeasi grupa a turneului preolimpic: "Am incercat sa le ridic moralul fetelor inca din timpul Mondialului, le-am urat multa bafta si ma bucur ca in meciul cu Ungaria au reusit sa castige. Am fost tot timpul alaturi de ele. Momentul imnului a fost special, l-am cantat cu voce tare, a fost ciudat dar in acelasi timp face parte din sport. Nu sunt primul antrenor caruia i se intampla asta, trebuie sa-mi fac meseria. Mi-as fi dorit sa nu fie Romania in acel turneu preolimpic, dar pana la urma asa a picat. O sa fie foarte greu de gestionat, o sa am experienta de la Campionatul Mondial. Mi-as dori sa facem tot posibilul sa mergem impreuna la Jocurile Olimpice".In ceea ce priveste situatia lotului echipei CSM Bucuresti, Vasile a afirmat ca in acest an sta mult mai bine decat in precedentul, cand au existat multe jucatoare accidentate."Comparandu-l cu anul trecut, e mai bun acum, toti stim prin ce am trecut dupa acel European. Acum suntem intr-o situatie mai buna, desi avem ambele extreme dreapta in imposibilitatea de a juca, dar mult mai multumitor. As spune ca fetele sunt bucuroase, dornice de munca, sa ne exploatam potentialul in aceasta a doua parte. Energia pe care am simtit-o a fost foarte buna. Nu cred ca mai poate aparea vreo schimbare in lot, fetele pe care le vedeti vor merge mai departe. Este o etapa care s-a amanat din prima parte a campionatului. Noi nu avem niciodata timp sa ne antrenam, avem multe meciuri", a mai spus Adrian Vasile.Lotul echipei CSM Bucuresti a inceput vineri antrenamentele la Sala Apollo din Capitala in vederea meciurilor de campionat cu CSM Slatina, de duminica, si Rapid , de marti.