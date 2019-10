Selectionerul Norvegiei, despre egalul cu Romania si prezenta a 30.000 de copii in tribune: "Cea mai nedreapta decizie"

Ziare.

In ceea ce priveste rezultatul, Lars Lagerback considera ca echipa antrenata de el trebuia sa decida soarta meciului in prima repriza.Dupa acest rezultat de egalitate, Norvegia si-a luat adio de la calificarea prin preliminarii la EURO 2020, e convins selectionerul nordicilor."Trebuia sa decidem meciul in prima repriza, dar n-am fost eficienti in fata portii. Suedia si Spania au terminat la egalitate, asa ca s-a terminat pentru noi", a spus Lars Lagerback la conferinta de presa de dupa meci."Romania nu trebuie condamnata, pentru ca doar a profitat de reguli, iar atmosfera de pe stadion n-a influentat rezultatul. Insa pentru mine e una dintre cele mai nedrepte decizii UEFA la care am asistat", a adaugat tehnicianul suedez in varsta de 71 de ani.Vezi si: FRF reclama Norvegia la UEFA: Anuntul facut de Razvan Burleanu 1-1 s-a terminat partida dintre Romania si Norvegia, dupa golurile marcate de Mitrita (min.62) si Sorloth (min.90+2).In urma acestui rezultat, clasamentul in Grupa F a preliminariilor pentru Campionatul European din 2020 arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 11 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.Primele doua clasate obtin calificarea la turneul final de anul viitor.I.G.