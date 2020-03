Selectionerul Norvegiei, viitoarea adversara a Romaniei in Nations League, gest superb in plina pandemie de coronavirus

Ziare.

Lars Lagerback, selectionerul suedez al Norvegiei, a anuntat ca a acceptat scaderea salariului sau cu 20 la suta, o decizie luata in contextul pandemiei de coronavirus, decizie care se va aplica incepand cu luna aprilie.Este o decizie care se va aplica si antrenorului secund al nationalei nordice, dar si principalului echipei de fotbal feminin."Aceasta este solutia la care am ajuns de acord. Este notabil sacrificiul pe care Lars Lagerback a acceptat sa-l faca", punctau oficialii din Norvegia intr-un comunicat de presa.In viitoarea editie de Nations League, Romania a fost repartizata in grupa cu Norvegia, Austria si Irlanda de Nord.Cele doua au fost colege de grupa si in ultimele preliminarii, cele pentru EURO 2020, in ambele meciuri fiind inregistrate remize, 2-2 la Oslo si 1-1 la Bucuresti, pe Arena Nationala.Selectionata nordica va juca si ea un baraj pentru calificarea la EURO, avand un prim meci cu Serbia, asa cum Romania are o partida cu Islanda, in deplasare, pe 4 iunie.Lars Lagerback are 71 de ani si a mai antrenat in cariera sa si nationalele Suediei sau Nigeriei.D.A.