Selectionerul Romaniei, descumpanit dupa infrangerea cu Spania: "Nu intelege ce se intampla"

Ziare.

com

Contra a discutat cu directorul tehnic al FRF Mihai Stoichita , si i-a spus acestuia ca nu isi explica de ce prima reprezentativa incepe intotdeauna slab meciurile."Mi-a spus Cosmin, chiar cand m-am dus la vestiare, ca nu intelege ce se intampla. De ce incepem asa de timid jocurile? Intr-adevar asa e. In prima repriza mereu incepem greu si in a doua repriza ne aratam calitatea", a spus Stoichita la DigiSport. Nationala Romaniei a fost invinsa pe teren propriu de Spania, scor 2-1, intr-un meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020.A fost o partida in care "tricolorii" au fost dominati copios, scorul fiind mult limitat de interventiile excelente ale portarului nostru, Ciprian Tatarusanu In etapa urmatoare a preliminariilor, Romania va intalni Malta, duminica de la ora 19:00, la Ploiesti.M.D.