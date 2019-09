Selectionerul Spaniei lauda Romania dupa victoria de la Bucuresti

Ziare.

Tehnicianul iberic considera ca reprezentativa noastra este una care poate pune probleme si crede ca Suedia si Norvegia, echipele cu care ne luptam pentru locul secund in grupa si, implicit, pentru calificarea la Euro 2020, vor avea viata grea pe National Arena "Faptul ca am suferit putin ne face mai puternici. Am spus inainte de meci ca Romania e o nationala eficienta in ultimele minute. Ocaziile se creeaza, mai apoi sunt sau nu transformate, dar am avut ocazii si rezultatul putea fi mai drastic. Spania are chef sa marcheze si suntem foarte multumiti de asta.Romania a schimbat sistemul de joc. Vazuseram ca obisnuiesc sa faca marcaj la omul din banda. Saul si Fabian se descurca foarte bine acolo, ne ofera fotbal si goluri . In repriza a doua ei au trecut in 4-4-2 si au riscat mult. Asta e fotbal adevarat si cu siguranta Suedia si Norvegia vor avea de suferit la Bucuresti", a declarat Robert Moreno, citat de gsp.ro Nationala Romaniei a fost invinsa pe teren propriu de Spania, scor 2-1, intr-un meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020.A fost o partida in care "tricolorii" au fost dominati copios, scorul fiind mult limitat de interventiile excelente ale portarului nostru, Ciprian Tatarusanu In etapa urmatoare a preliminariilor, Romania va intalni Malta, duminica de la ora 19:00, la Ploiesti.