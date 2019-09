Sergio Ramos a explicat semnificatia gestului care i-a atras antipatia publicului de pe Arena Nationala

Ziare.

Dupa ce l-a invins pe Tatarusanu, Ramos si-a dus ambele maini la ochi, mimand niste ochelari. Publicul si arbitrul german Deniz Aytekin au interpretat gestul ca o desconsiderare a fanilor romani si Ramos a primit un cartonas galben. Fundasul lui Real Madrid a explicat ca acest gest i-a fost adresat nepotului sau, care poarta ochelari."La pauza i-am explicat arbitrului Aytekin ca am facut gestul ochelarilor cu gandul la nepotul meu, care, ca si mine, are nevoie de ochelari. Am facut-o pentru a-l incuraja, pentru a-i dedica golul. Dar arbitrul a vazut altceva si m-a avertizat", a declarat Ramos, care a fost fluierat de spectatorii romani la fiecare atingere de minge dupa acel gest.Prestatia arbitrului german nu i-a multumit pe spanioli. Diego Llorente a fost eliminat in minutul 79, punand capat unei perioade de 6 ani in care niciun spaniol nu a mai vazut cartonasul rosu. Ultimul a fost Pique la un meci cu Brazilia (0-3) din 2013, in Cupa Confederatiilor.