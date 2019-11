Si Sumudica refuza nationala Romaniei: Iata ce le-a spus turcilor

Ziare.

Dupa ce numele sau a fost vehiculat pe lista potentialilor selectioneri, tehnicianul lui Gaziantep a tinut sa clarifice situatia intr-o conferinta de presa."Sumi" a aparut in fata jurnalistilor alaturi de presedintele clubului si a marturisit ca nu are nicio intentie de a pleca."Sunt trei nume pe lista cu posibili selectioneri ai Romaniei. Unul dintre ele este al meu, insa nu vreau sa plec. Sunt fericit aici. Am facut o promisiune clubului si suporterilor. Sunt fericit aici si nu voi pleca decat daca cei din conducere vor dori asta", a spus antrenorul, citat de Fotomac Tot joi, Victor Piturca a anuntat si el ca nu are nicio intentie de a reveni la nationala, concentrandu-se pe activitatea de la Universitatea Craiova Cum FRF intarzie sa anunte numele noului selectioner, optiunile din care poate alege sunt tot mai putine cu fiecare zi ce trece.Marele favorit este in continuare Mirel Radoi , selectionerul de la "tineret", negocieri purtandu-se si cu Dan Petrescu si cu Gica Hagi M.D.