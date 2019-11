Singura varianta pe care Federatia Romana de Fotbal o are pentru postul de selectioner

Ziare.

Pe lista federalilor se afla mai multe nume, insa se pare ca exista totusi o singura varianta!Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, lasa de inteles ca Federatia nu va negocia cu antrenori aflati sub contract, iar in aceste conditii Mirel Radoi e mare favorit sa devina noua selectioner al Romaniei."Orice antrenor valoros din Romania este pasibil de aceasta "pedeapsa", de a conduce o echipa nationala la acest baraj. Dar la club, nu. Este un principiu care nu poate fi incalcat. Macar atata lucru, nu putem fi acuzati de necinste in activitatea pe care o avem. Si decat sa existe suspiciuni, eviti aceasta situatie", a spus Stoichita la Telekom Sport Mirel Radoi are 38 de ani si in prezent se afla la carma selectionatei under 21 a Romaniei, fiind astfel sub contract cu FRF.In trecut, Radoi le-a mai pregatit pe FCSB si FC Arges.Vezi si: Contra out, Radoi in: Selectionerul de la tineret si-a dat acordul sa preia nationala mare - surse