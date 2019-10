Situatia in grupa Romaniei: Cum pot obtine "tricolorii" calificarea la EURO 2020

Ziare.

Cu 13 puncte obtinute in 7 meciuri, "tricolorii" stau la mana lor in ultimele trei partide din grupa. Insa nu va fi deloc usor.Cum Spania are 19 puncte, primul loc in grupa se poate spune ca a fost deja adjudecat, astfel ca Romania, Suedia si Norvegia se dueleaza pentru celalalt loc care asigura calificarea la turneul final de anul viitor.Selectionata pregatita de Cosmin Contra va infrunta Norvegia si Suedia pe teren propriu, iar in ultima etapa se va deplasa in Spania.Cu o victorie in fata Norvegiei, marti, urmata de un alt succes pe teren in propriu, in noiembrie, in fata Suediei, nationala noastra ar face un pas urias spre calificare, mai ales ca pe Suedia o asteapta marti o confruntare extrem de dificila cu Spania.Cele trei reprezentative pot termina si la egalitate de puncte, caz in care se va face un clasament in 3. In momentul de fata, Romania nu sta deloc bine in acest clasament in trei, avand o infrangere cu Suedia (2-1) si un egal cu Norvegia (2-2). Dar urmeaza sa infrunte nationalele nordice si pe teren propriu.Situatia in grupa va fi mult mai clara dupa meciurile de marti, cand "tricolorii" pot elimina Norvegia din calcule, insa isi si pot vedea sperantele spulberate in cazul unei infrangeri, coroborata cu un triumf al Suediei in fata Spaniei.1. Spania 19 puncte2. Suedia 14 puncte------------------------3. Romania 13 puncte4. Norvegia 10 puncte5. Malta 3 puncte6. Insulele Feroe 0 puncte15 octombrie 2019: Feroe - Malta, Romania - Norvegia, Suedia - Spania (ora 21:45)15 noiembrie 2019: Norvegia - Feroe, Romania - Suedia, Spania - Malta (ora 21:45)18 noiembrie 2019: Malta - Norvegia, Spania - Romania, Suedia - Feroe (ora 21:45)I.G.