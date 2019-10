Solutia gasita de FRF pentru inlocuirea lui Cosmin Contra: Cu ce antrenor de top va negocia Burleanu

Ziare.

Mandatul lui Contra expira la finalul acestui an, iar Contra a anuntat deja ca va pleca daca nu va califica echipa.Cum sansele sunt foarte mici, FRF s-a gandit deja la un inlocuitor, iar acesta este Mircea Lucescu , potrivit postului Pro X.Chestionat pe aceasta tema, fostul fotbalist Sorin Cartu a afirmat ca Lucescu este solutia perfecta."E seful nostru din toate timpurile, asa ca orice comentariu e de prisos. Ca ochi, ca profesionalism, ca meserie, ce sa vorbim despre Mircea Lucescu? Oricand poate sa fie o solutie, n-ar fi rau deloc", a afirmat Cartu pentru sursa citata.Mircea Lucescu este liber de contract, iar recent s-a aflat in negocieri avansate cu Dinamo Moscova.Ramane de vazut daca FRF va reusi sa-l convinga pe Lucescu, in conditiile in care antrenorul a afirmat ca nu-si mai doreste sa revina in Romania.C.S.