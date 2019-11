Sorin Cartu dezvaluie cine va fi noul selectioner al Romaniei: "E o alegere buna"

Ziare.

Inaintea partidei dintre U Craiova si Hermannstadt, Cartu a anuntat ca, din informatiile sale, noul selectioner al Romaniei va fi Mirel Radoi."Am inteles ca s-a gasit si toate drumurile duc catre Mirel. E o alegere buna, la mine e subiectiv asa sa vorbesc despre Radoi, ca stiti foarte bine afectiunea mea pentru el si cat tin la el si ma bucur sa aiba cariera asta pe care o are el sa fie incununata sic u postul acesta. Mai ales daca sunt si niste rezultate pozitive si ii iese cu barajul e perfect pentru el", a spus Cartu pentru Telekom Sport "Mirel a trecut prin niste incercari mari, ma gandesc la meciurile de calificare ale tineretului, plus turneul european. Are experienta, dar problema este ceea ce gandim, nu neaparat numai imediat, acum, cu barajul, ci in viitor", a continuat acesta.Mirel Radoi are 38 de ani si din toamna anului trecut pregateste reprezentativa de tineret a Romaniei.In trecut, Radoi le-a mai antrenat pe FC Arges si FCSB.Cosmin Contra s-a despartit saptamana aceasta de nationala Romaniei dupa un mandat de doi ani si doua luni.