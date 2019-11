Spania a pierdut un jucator important din lot chiar inainte de partida decisiva pentru Romania din preliminariile EURO 2020

Ziare.

Jucatorul celor de la Valencia, Rodrigo, 28 de ani, s-a accidentat serios in La Liga, in ultimul meci disputat de "lilieci" si va fi indisponibil pentru dubla cu Malta si Romania din aceste preliminarii.El nu se va mai prezenta la lot dupa accidentarea suferita in partida de sambata cu Granada, scor 2-0, suferita la picior in minutul 52.Locul sau in lot va fi luat de Adama Traore, jucatorul celor de la Wolverhampton, in Premier League, crescut insa de FC Barcelona . Traore are 23 de ani, iar in vara lui 2018 a ajuns la Wolves.Sportivul a bifat deja 55 de partide pentru actuala sa echipa.Iata programul complet al ultimelor 2 etape din preliminariile EURO 2020:Spania e lidera cu 20 de puncte si e ca si calificata la EURO, fiind urmata de Suedia cu 15 si de Romania cu 14 lungimi. Romania are nevoie de victorie in meciul de vineri cu Suedia si apoi de macar un punct in partida de la Madrid cu Spania.In meciurile tur, Romania a pierdut in deplasare cu Suedia, 1-2, iar cu Spania a pierdut acasa cu acelasi scor.Ambele meciuri ale formatiei lui Cosmin Contra vor fi LIVE pe Ziare.com.D.A.