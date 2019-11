Spania schimba selectionerul dupa meciul cu Romania

Ziare.

Presedintele Federatiei Spaniole de Fotbal, Luis Rubiales, il vrea inapoi pe Luis Enrique, anunta La Sexta.Luis Rubiales va incerca sa-l convinga pe Luis Enrique sa revina pe banca nationalei, dupa ce acesta a demisionat in vara pentru a fi alaturi de fiica sa grav bolnava, intre timp decedata.Robert Moreno, secundul lui Luis Enrique, s-a ocupat de carma nationalei in ultimele luni, insa seful Federatiei Spaniol de Fotbal vrea ca fostul antrenor al Barcelonei sa fie pe banca nationalei iberice la turneul final.In cazul in care Luis Enrique va refuza propunerea, Robert Moreno va ramane selectionerul Spaniei.Spania a inregistrat 7 victorii si doua remize in meciurile disputate in Grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020.In ultimul meci din grupa, spaniolii vor da piept in aceasta seara, de la ora 21:45, cu nationala Romaniei.Meciul va fi televizat de Pro TV si transmis, in format LIVE text, de site-ul Ziare.com.I.G.