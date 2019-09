Stadion plin pentru nationala Romaniei: Nu mai sunt bilete la meciul cu Spania!

Ziare.

Tichetele pentru duelul de joi seara nu se mai gasesc pe site-urile de comercializare online, toate categoriile fiind sold-out.In plus, si cele doua mii de bilete destinate oaspetilor ce au fost returnate de spanioli s-au vandut imediat ce au fost puse in vanzare, potrivit publicatiilor de sport.Astfel, FRF asteapta peste 50 de mii de oameni in tribunele National Arena la ora partidei.Meciul va avea loc joi, 5 septembrie, de la ora 21:45 si va fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.