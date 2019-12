Suedezii fac presiuni ca Romania sa fie pedepsita dur de UEFA: Au mai gasit un jucator care sustine ca a fost victima rasismului la Bucuresti

Ziare.

La o luna distanta, suedezii au mai gasit un jucator care spune ca a fost victima rasismului. Pe langa Alexander Isak, jucatorul care s-a plans pe teren ca a fost abuzat, a venit si randul lui Robin Quaison sa pretinda ca a fost victima rasismului.Chiar daca Federatia de Fotbal din Suedia nu este parte din aceasta ancheta, forul de la Stockholm a trimis mai multe puncte de vedere catre UEFA in incercarea de a obtine o pedeapsa cat mai dura."Este complet inacceptabil ce s-a intamplat si e ceva ce noi luam in serios! Am trimis punctele de vedere ale jucatorilor la UEFA. De asemenea, am trimis si punctul nostru de vedere. Vreau sa subliniez ca tot ce s-a intamplat este inacceptabil si orice forma de rasism trebuie combatuta!", a afirmat Hakan Sjostrand, secretarul general al Federatiei suedeze, citat de Fotbollskanalen UEFA a deschis o procedura disciplinara impotriva Romaniei, iar printre capetele de acuzare se afla si rasismul.Forul continental va anunta joi cum va fi pedepsita Romania, dar cel mai probabil vom primi o amenda usturatoare si cel putin un meci fara spectatori.C.S.