Suedezii ii acuza pe romani de rasism si cer masuri urgente

Desi UEFA a stabilit inca din decembrie 2019 ca publicul roman nu a avut un comportament rasist, Federatia de Fotbal din Suedia a facut, la aproape jumatate de an distanta, o noua solicitare la UEFA.Suedezii sustin ca Romania a scapat nepedepsita din cauza "unui viciu de procedura" si ca federatia lor nu a fost implicata in ancheta si astfel nu a putut aduce dovezile care sa dovedeasca rasismul romanilor.In aceste conditii, ei au solicitat UEFA sa schimbe regulamentul."Federatia noastra a cerut UEFA sa modifice regulamentul dupa ce Romania a fost declarata nevinovata in pofida comportamentului rasist la adresa jucatorilor nationalei Suediei. Federatia noastra nu a fost parte din acest caz si vrem sa schimbam asta.Rasismul este o problema evidenta in fotbalul international. Cand oamenii sunt victimele rasismului, trebuie sa actionam in consecinta. Din acest motiv am fost surprinsi de decizia UEFA. Aceasta regula trebuie schimbata de urgenta", a anuntat Federatia de Fotbal din Suedia intr-un comunicat citat de Fotbollskanalen Amintim ca fotbalistul suedez Alexander Isak a sustinut ca a fost victima rasismului pe National Arena , la partida disputata in luna noiembrie 2019 contra Romaniei.Isak a mers chiar la arbitru in partea secunda pentru a se plange ca este abuzat de fanii romani, iar acesta a orpit jocul pentru aproximativ 30 de secunde."Este un moment trist, dar eram pregatiti ca asa ceva sa se intample. Am putut gestiona cu bine acest moment cu ajutorul colegilor. L-am intrebat pe arbitru daca a auzit ce mi se striga si dupa cateva minute a oprit meciul. A zis ca opreste de tot meciul daca se mai intampla, iar eu i-am spus ca nu e nevoie. Au fost scandari rasiste, iar asa ceva nu ar trebui sa se intample in fotbal! Este cu adevarat plictisitor! Oricum, este placut ca intreaga echipa a fost alaturi de mine", a spus Isak dupa meci.In urma acuzatiilor lansate de suedezi, UEFA a deschis o procedura disciplinara.Totusi, in cele din urma UEFA a decis ca nu au existat manifestari rasiste la meciul dintre Romania si Suedia de pe Arena Nationala.In schimb, Federatia Romana de Fotbal a fost amendata cu 40.500 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice, aruncarea de obiecte in teren si afisarea de bannere interzise.C.S.