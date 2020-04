Sumudica propune un brazilian la echipa nationala a Romaniei

Ziare.

Fundasul brazilian Junior Morais, care din luna decembrie detine pasaport de Romania, e jucatorul propus de Sumudica pentru reprezentativa antrenata de Mirel Radoi.Totodata, Sumudica spune ca si portughezul Camora de la CFR Cluj ar putea fi o solutie."El e casatorit cu o fosta handbalista din Romania si este de 7-8 ani in Romania. Am impresia ca e foarte usor sa ia pasaportul, daca nu l-a luat deja", a pus Sumudica pentru Antena Sport "In momentul de fata e foarte respectat in Turcia si statisticile de acolo il dau intre primii trei fundasi din Super Liga Turca. Cred ca el si cu Camora sunt doua solutii viabile din toate punctele de vedere pentru postul de fundas stanga la nationala", a completat tehnicianul roman.Junior Morais (33 de ani) a jucat timp de 8 ani in Romania: 2011-2017 la Astra Giurgiu si 2017-2019 la FCSB.De partea cealalta, Camora (33 de ani) evolueaza la CFR Cluj din 2011.