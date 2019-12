Surpriza majora in grupa Romaniei la Campionatul Mondial de handbal feminin

Ziare.

In grupa C, reamintim ca duminica Romania a invins Senegal la 5 goluri diferenta, scor 29-24, mai indulcind putin amarul de dupa infrangerea rusinoasa de sambata cu Spania, 16-31:Apropo de Spania, ea a produs surpriza zilei in grupa noastra, trecand de marea favorita Ungaria cu scorul de 29-25. La pauza, Spania conducea cu un scor categoric, 18-13, dar sportivele vecine cu noi au mai contrabalansat situatia dupa pauza, fara sa le mai poata ajunge insa pe iberice.Spania si Muntenegru incep perfect aceasta grupa C asadar, cu 4 puncte din 4 posibile, Spania dupa victorii cu Romania si Ungaria, deloc scontate la inceputul grupei, iar Muntengru dupa victorii evident asteptate cu Senegal si Kazahstan.Nu a fost singura surpriza majora duminica de la acest Mondial, dupa ce dimineata Franta doar a remizat cu Brazilia, campioana europeana, mondiala si vicecampioana olimpica avand doar un singur punct in 2 partide:Toate partidele Romaniei de la Campionatul Mondial sunt transmise pe Ziare.com.Urmatoarea partida a noastra va fi marti de la ora 12, contra celor din Kazahstan.