Tamas ar putea reveni la nationala la 36 de ani!

Veteranul fundas al Astrei a reusit sa adune evolutii apreciate in Liga 1 dupa o vara agitata, in care si-a fortat plecarea din Israel cu o "evadare" din cantonament , si este vazut din nou drept o solutie pentru prima reprezentativa.Selectionerul Cosmin Contra trebuie sa caute un fundas cu experienta pentru "dubla" cu Suedia si Spania, din preliminariile Euro 2020, dupa accidentarea lui Dragos Grigore, iar Tamas ar fi in capul listei.Jucatorul spune ca ar raspunde pozitiv unei convocari, insa sustine ca sunt sanse mici sa fie chemat la prima reprezentativa."Este o dubla importanta, am vazut ca au putine probleme, dar eu zic ca au jucatori de unde sa aleaga, au fundasi in tara care ar putea sa-i ajute. Va dati seama ca imi doresc si daca sunt convocat, pun umarul, cum am facut de fiecare data. Dar sansele la mine la echipa nationala cred ca s-au diminuat. S-au diminuat pentru ca nu am mai fost chemat si deja mi-am cam luat gandul de la echipa nationala. De la Federatie am vorbit cu domnul Stoichita acum cateva etape, in rest cu nimeni. Viata merge inainte, generatiile se schimba, vin cei tineri din spate si trebuie sa le acorde si lor o sansa", a spus Gabi Tamas la Telekom Sport Tamas va implini 36 de ani pe 9 noiembrie.