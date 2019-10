Totul despre Romania - Norvegia: Echipe probabile, televizare si cote la pariuri

Ziare.

com

"Tricolorii" sunt obligati sa obtina un rezultat pozitiv pe Arena Nationala, la fel cum si oaspetii au nevoie ca de aer de o victorie, pentru a spera in continuare la calificare.Reprezentativa Romaniei vine dupa o victorie cu 3-0 in Insulele Feroe, insa jocul a fost departe de asteptari, in timp ce Norvegia a remizat pe teren propriu cu Spania.In tur, jucatorii lui Contra au obtinut in extremis un rezultat de egalitate, scor 2-2.Inaintea acestui meci, clasamentul in Grupa F se prezinta in modul urmator:1. Spania 19p2. Suedia 14p------------------3. Romania 13p4. Norvegia 10p5. Malta 3p6. Insulele Feroe 0pNordicii au venit la Bucuresti fara cel mai in forma jucator al lor, Erling Haaland, insa il vor avea in teren pe Martin Odegaard, autor a unei prestatii admirabile contra spaniolilor.In tabara noastra, fata de meciul cu Insulele Feroe, in care a mers pe un sistem 4-4-2, selectionerul Romaniei intentioneaza sa apeleze la un sistem 4-2-3-1 contra selectionatei lui Lars Lagerbaeck.Tatarusanu - Benzar, Nedelcearu, Rus, Bancu - Marin, Bordeianu - Deac, Stanciu, Mitrita - Puscas.Cosmin Contra.Jarstein - Elabdellaoui, Nordtveit, Ajer, Aleesami - Johansen, Berge, Henriksen, Selnaes - Odegaard - King.Lars Lagerbaeck.Casele de pariuri prevad o confruntare echilibrata, Romania avand cota 2.87 la victorie, in timp ce un succes al oaspetilor are cota 2.93. Un rezultat de egalitate e cotat cu 3.20.La TV, intalnirea va fi transmisa in direct de postul Pro TV, in timp ce pe Ziare.com va putea fi vizionata in format LIVE text.Partida se va disputa cu portile inchise, totusi in tribune vor fi nu mai putin de 30.038 de copii sub 14 ani, un record UEFA pentru spectatori exclusiv copii.Arbitru va fi scotianul Bobby Madden, ajutat la cele doua tuse de conationalii sai David Roome si Sean Carr,.I.G.