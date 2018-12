Romania si-a aflat grupa de calificare din preliminariile EURO 2020. Vom infrunta o fosta campioana mondiala

ROMANIA

Echipa noastra nu a avut foarte mult noroc la aceasta imperechere, urmand sa dea piept cu fosta campioana mondiala Spania, din 2010, dar si "nuci tari" precum Suedia si Norvegia.Ultimele doua echipe extrase sunt accesibile, teoretic vorbind, e vorba de Insulele Feroe si de Malta.Spania este si o fosta tripla campioana europeana, in 1964, 2008 si 2012.De asemenea, un alt roman implicat in aceasta tragere, antrenorul Mircea Lucescu , selectionerul Turciei, nu a avut foarte mult noroc nici el, "otomanii" fiind repartizati in grupa H, alaturi de Franta, campioana mondiala in exercitiu, Islanda, Albania, Moldova si Andorra.13.45: Si mai este o ultima urna de tras, sa vedem si ultima noastra necunoscuta din grupa!13.40: Romania va fi asadar in grupa cu Suedia, Spania si Norvegia, sa vedem ce vine din ultimele 2 urne!13.31: Ne pregatim sa incepem si urna a treia, incep sa se prefigureze cateva grupe interesante pentru noi.13.27: Incepe si urna a doua, iar imperecherile le puteti vedea mai sus.13.23: A inceput tragerea la sorti a primei urne.13.13: Sunt prezentate cele 12 orase si stadioane care vor organiza acest EURO, o editie aniversara, la fix 60 de ani de la prima editie a Campionatelor Europene. A aparut si Bucurestiul pe ecranul urias al salii din Irlanda, cu National Arena ..13.08: Portughezul Ricardo Carvalho a intrat in sala tragerii la sorti, el va ajuta in acest lung proces. El a fost un important jucator la FC Porto Chelsea sau AS Monaco.13.00: Ceremonia a inceput la Dublin, camerele i-au si surprins pe Contra si Burleanu in sala, urna Romaniei va fi extrasa la 13.45, dupa cum atesta programul oficial.Romania va fi plasata in a patra urna la tragerea la sorti, dupa o prestatie dezamagitoare mai degraba in Nations League, competitie in care in grupa noastra din Divizia C, ne-am clasat pe locul 2, sub Serbia.La ceremonia de la Dublin vor participa Cosmin Contra , selectionerul Romaniei, dar si Mircea Lucescu, cel al Turciei.Iata componenta tuturor urnelor:(echipe care vor avea parte de grupe de cate cinci formatii)Toate meciurile din preliminariile EURO 2020 se vor juca in anul calendaristic 2019, fiind programate intre 21 martie 2019 (data inceperii primei etape) si 19 noiembrie 2019 (data incheierii ultimei etape).Se vor forma 10 grupe de calificare, iar primele doua clasate din fiecare grupa se vor califica la turneul final al Euro 2020. Deci vor reiesi 20 de tari calificare la Europene din sistemul clasic de calificare prin preliminarii, la care se mai adauga alte 4 care vor veni de pe ruta "Nations League", unde o formatie din fiecare liga (castigatoarea play-off-ului) va obtine calificarea.E important de precizat faptul ca la finele preliminariilor, in functie de echipele calificate se vor stabili atunci si nationalele care vor juca in play-off-urile celor 4 divizii de Liga Natiunilor. Daca, de exemplu, Serbia, care ne-a depasit in grupa noastra de Nations League, se califica la EURO in urma preliminariilor clasice, deci se claseaza in grupa sa pe unul din primele 2 locuri, nationala lui Contra va avea sansa de a juca in barajul de calificare al Diviziei C din Nations League, alaturi de tari precum Scotia, Finlanda sau Norvegia (castigatoarele celorlalte 3 grupe din Liga 3, daca acestea nu se califica la EURO prin ruta normala).Intr-o grupa nu pot fi mai mult de doua echipe din cele 12 tari care vor organiza meciuri de la EURO, e vorba de Anglia, Spania, Olanda si Italia din urna 1, Germania, Rusia si Danemarca din urna 2, Irlanda si Scotia din urna 3, Romania si Ungaria din urna 4, plus Azerbaidjan din urna 5.10 grupe preliminare vor fi pentru Euro 2020, A-E de cate 5 echipe, F-J de cate 6 echipe.Calificarea la EURO 2020 e cu atat mai importanta pentru Romania, cu cat tara noastra a primit din partea UEFA dreptul de a organiza 4 meciuri pe National Arena din Bucuresti: trei din faza grupelor si una din optimi.Tragerea la sorti va fi televizata pe DigiSport si ProX.