"Tricolorii" au aterizat in Insulele Feroe, unde au dat peste o vreme deloc prietenoasa

La Torshavn, "tricolorii" au fost intampinati de o vreme ploioasa si doar 7 grade Celsius."Dupa un zbor de 4 ore, am ajuns la Torshavn! O vreme deloc prietenoasa ne-a intampinat inca de cand am pasit in afara aeronavei. La ora pranzului, aici, in Insulele Feroe, sunt doar vreo 7 grade Celsius si ploua marunt. Dar nici nu ne faceam mari sperante ca va fi altfel! Hai Romania", noteaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal Tot joi, UEFA a anuntat ca arbitrul azer Aliyar Aghayev, care luna aceasta va implini 32 de ani, va conduce la centru meciul.Jocul dintre Insulele Feroe si Romania, din Grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020, e programat sambata, incepand cu ora 19:00.Meciul va fi televizat de Pro TV si transmis, in format LIVE text, de site-ul Ziare.com.I.G.