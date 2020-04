UEFA a amanat din nou meciul dintre Islanda si Romania

Ziare.

Meciul nu va mai avea loc pe 4 iunie, ci undeva in luna septembrie, la o data ce va fi stabilita ulterior, conform postului ZDF.Este a doua amanare a meciului care initial trebuia sa aiba loc pe 26 martie.De asemenea, meciurile ramase de disputat din Liga Campionilor si Europa League vor continua in lunile iunie si iulie.Amintim ca EURO 2020 a fost amanat deja si va avea loc in vara anului urmator.Prin aceste decizii, UEFA vrea sa le permita asociatiilor nationale sa incheie competitiile interne.C.S.