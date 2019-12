UEFA a anuntat unde se va juca barajul dintre Islanda si Romania

Ziare.

Federatia Romana de Fotbal (FRF) a insistat ca partida sa nu se joace in Islanda, din cauza temperaturilor scazute si a gazonului inghetat, insa forul european a fost de neinduplecat.Astfel, semifinala din barajul pentru EURO 2020, dintre Islanda si Romania, se va disputa la Reykjavik, pe 26 martie, anunta Gazeta Sporturilor Castigatoarea acestei semifinale va juca apoi, pe 31 martie, cu invingatoarea celeilalte semifinale, in care se vor intalni Bulgaria si Ungaria.Arena "Laugardalsvollur" din Reykjavik are o capacitate de 15.000 de locuri, insa doar 9.800 sunt pe scaun.Oficialii FRF se tem ca gazonul arenei va fi inghetat la ora partidei deoarece nu beneficiaza de incalzire, iar temperaturile in Islanda sunt foarte mici in acea perioada a anului.