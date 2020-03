UEFA a decis cand se va juca meciul decisiv dintre Islanda si Romania

Ziare.

"Vineri, 20 martie, UEFA a trimis o informare catre toate asociatiile nationale prin care a anuntat datele la care se vor disputa partidele internationale din luna iunie. In urma deciziei Comitetului Executiv UEFA din 17 martie, toate partidele intertari programate initial in martie au fost mutate in iunie, in perioada 1-9 iunie, ca masura de precautie in contextul pandemiei COVID-19. Vineri, forul de la Nyon a precizat noile date de disputare la care sunt programate partidele din play-off-ul EURO, turneu final care a fost reprogramat in 2021. Astfel, semifinalele barajului au acum ca data de disputare ziua de joi, 4 iunie, in timp ce finalele sunt programate marti, pe 9 iunie. Situatia pandemiei fiind in evolutie, aceste date pot suferi modificari", se arata pe site-ul FRF.Echipa nationala de fotbal a Romaniei va intalni in 4 iunie, la Reykjavik, selectionata Islandei, intr-o partida contand pentru semifinalele play-off-ului EURO 2021. O victorie in aceasta partida ar pune Romania in postura de a juca ulterior, in 9 iunie, la Sofia sau Budapesta, meciul decisiv pentru calificarea la turneul final, in fata Bulgariei sau Ungariei.Turneul final al Campionatului European de fotbal, programat initial in perioada 12 iunie - 12 iulie 2020, a fost amanat de UEFA pentru 11 iunie - 11 iulie 2021, din cauza pandemiei de coronavirus.