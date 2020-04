UEFA a decis sa reprogrameze partida dintre Romania si Danemarca, din preliminarile pentru EURO Under 21

Ziare.

Selectionata pregatita de Adi Mutu trebuia sa joace la Craiova pe 31 martie cu danezii, iar acum va evolua pe teren propriu in noiembrie.In aceste conditii, partida cu Danemarca va fi acum ultimul joc de calificare pentru EURO. Programarea restului partidelor, din septembrie si octombrie, nu a suferit modificari.Data meciului nu a fost inca stabilita. Ultimele jocuri din grupa, din motive sportive, trebuie sa se desfasoare in aceeasi zi, conform regulamentului. Astfel, urmeaza ca toate cele 6 federatii sa se inteleaga asupra datei de disputare, anunta FRF In clasament, in acest moment, Romania ocupa locul secund in grupa 8, cu 10 puncte, la 5 in spatele liderului Danemarca, dupa 5 etape disputate.Incepand cu EURO 2021, la turneul final vor participa 16 echipe.Ungaria si Slovenia vor organiza impreuna turneul final de anul viitor. La acest turneu final se vor califica direct cele 9 castigatoare ale grupelor si cel mai bun loc doi. Celelalte 8 formatii clasate pe locul secund vor disputa intre ele un baraj in dubla mansa pentru celelalte 4 locuri disponibile.In aceeasi grupa cu noi si Danemarca, mai sunt si Ucraina, Finlanda, Irlanda de Nord si Malta.