UEFA schimba din nou data barajului dintre Romania si Islanda

Ziare.

com

Programata initial pentru luna martie, dar mutata apoi pentru luna iunie, partida de la Reykjavik ar urma sa se joace in luna septembrie, dupa cum anunta Gazeta Sporturilor Comitetul Executiv al UEFA va aborda maine aceasta problema.Partidele din play-off ar fi in septembrie, urmate in octombrie si noiembrie de Nations League. In total, opt intalniri.Invingatoarea semifinalei dintre Islanda si Romania va juca in finala impotriva castigatoarei dintre Bulgaria si Ungaria.