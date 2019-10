Ultimele informatii despre meciul dintre Romania si Norvegia: Ce prim "11" va trimite in teren Cosmin Contra

Ziare.

Conform Gazeta Sporturilor , selectionerul Romaniei ii va trimite in teren pe:Tatarusanu - Benzar, Nedelcearu, Rus, Bancu - Marin, Bordeianu - Deac, Stanciu, Mitrita - Puscas.Meciul dintre Romania si Norvegia va incepe la ora 21:45 si va fi televizat de Pro TV.De asemenea, intalnirea poate fi vizionata, in format LIVE text, pe site-ul Ziare.com.Portile Arenei Nationale se vor deschide la ora 19:00, iar accesul in tribune va fi permis incepand cu ora 19:30.