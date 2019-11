Ultimele informatii inainte de meciul Romania - Suedia: Ce s-a hotarat la sedinta de organizare

Ziare.

com

"La ora 10:30 s-a desfasurat la Arena Nationala sedinta de organizare inaintea partidei din aceasta seara, unde s-au pus la punct ultimele detalii.Astfel, suporterii care vor veni la stadion trebuie sa stie urmatoarele informatii:1. Portile pentru accesul in Arena Fanilor se deschid la ora 18:30, accesul in incinta stadionului se va face o ora mai tirziu, incepand cu ora 19:30.2. Suedezii vor fi sustinuti la Bucuresti de un grup de suporteri numerosi, 1.204 fani ai nordicilor fiind asteptati la meciul din aceasta seara!3. Desi antrenamentele oficiale ale celor doua echipe s-au desfasurat cu stadionul acoperit, la ora jocului acoperisul va fi deschis", noteaza site-ul oficial al FRF Vezi si: Avancronica meciului dintre Romania si Suedia: Echipe probabile, televizari si cote la pariuri Meciul dintre Romania si Suedia e programat vineri seara, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti.Jocul va fi transmis in direct de site-ul Ziare.com.