Un fotbalist din nationala Romaniei a fost pus pe lista neagra

Ziare.

com

Potrivit Fussball Transfers , Maxim se afla pe lista jucatorilor pe care clubul din prima liga germana nu va mai conta in 2020.Sursa citata scrie ca oficialii lui Mainz incearca acum sa gaseasca o solutie pentru a scapa de Maxim.El ar putea ajunge fie in liga a doua din Germania, fie in Turcia.In acest sezon, Maxim a prins doar cinci meciuri in Bundesliga, toate din postura de rezerva, bifand in total 112 minute.El s-a transferat la Mainz in vara anului 2017, pentru 3 milioane de euro, de la VfB Stuttgart.C.S.