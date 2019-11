Un fotbalist roman care evolueaza in strainatate face dezvaluiri despre selectia la echipa nationala: "Sunt oameni care au beneficii. Se impart niste bani"

Ziare.

com

Alexandru Cretu (27 de ani) joaca la Maribor, campioana Sloveniei, din 2018, fiind mijlocas la inchidere si un om de baza pentru echipa care in acest sezon a ajuns pana in turul 3 preliminar al Champions League, fiind apoi eliminata in play-off-ul Europa League.Acesta a postat un mesaj pe Instagram, contul sau de socializare , in care acuza ca, de fapt, selectia la echipa nationala se face pe interese, fara sa aduca neaparat acuze lui Cosmin Contra , inca actual selectioner, fostul iesean punctand ca este vorba de un "sistem" bine pus la punct insa.El a oferit apoi si un interviu pentru cotidianul ProSport in care a fost pus sa detalieze acuzele sale: "Nu consider ca am exagerat sau am dat in cineva. N-am dat in Contra ca si antrenor. Consider doar ca ar trebui sa se faca mai corect selectia. Dintotdeauna nu s-a putut ajunge daca nu ai pe cineva in spate. Asa este peste tot in tara, nu doar in fotbal. Trebuie sa "tipe" cineva pentru tine sa ai parte de ceva".Intrebat daca exista un interes pentru ca un jucator sau altul sa fie chemat anume la nationala, Cretu a replicat ca unii oameni au beneficii: "Sunt oameni care tipa pentru anumiti jucatori , oameni care au beneficii...Poate am si eu meciuri proste, dar joc, am tempo. Nu cred ca e mai tare nivelul la under 23, decat la Maribor, care e campioana si joaca an de an in Champions League. De ce nu l-a chemat pe Bordeianu, care e cel mai bun mijlocas la inchidere din Romania? Joaca in Europa, a luat campionatul... Pai scuza-ma, ce sa mai inteleg? Oricum cel care vorbeste nu este apreciat in Romania. Andrei Radu joaca meci de meci, a avut tupeul sa puna o intrebare si in Romania daca nu stai 'ghiocel' ai de pierdut. Am simtit asta cand eram in Romania. Drept dovada, Radu nu a mai fost chemat", puncta jucatorul care evolueaza pentru campioana Sloveniei.Constient ca de acum inainte va fi greu sa mai fie chemat la nationala dupa aceste dezvaluiri, Cretu a incheiat interviul de mai sus cu o alta idee interesanta: "Posibil sa-mi inchid o poarta, dar imi asum pentru ca cineva trebuie sa spuna. Am spus asta inainte sa se joace meciul de aseara. Sa nu spuna unii ca acum ma trezesc sa critic. Mi-am asumat inainte chestia asta. Interesul selectionerului este poate pentru un eventual transfer. Se impart niste bani", a mai spus Cretu.Alex Cretu a evoluat pentru Poli Iasi intre 2010 - 2016, apoi s-a transferat la Olimpija Ljubljana, pentru a trece apoi la Maribor. Pentru nationala Romaniei a evoluat doar la tineretul Under 21, avand acolo 13 selectii.Romania s-a calificat totusi la barajul pentru EURO 2020, prin ruta Nations League, acolo unde vom evolua in deplasare in semifinale contra Scotiei sau Islandei, iar acest lucru il vom afla vinerea viitoare, dupa o tragere la sorti la Nyon, pe 22 noiembrie.D.A.