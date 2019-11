Un fotbalist roman lanseaza acuzatii grave la adresa lui Cosmin Contra: Budescu si Ianis Hagi nu au scapat nici ei

Ziare.

Fotbalistul de la Slovan Liberec a afirmat ca selectia la echipa nationala este facuta pe pile si interese si ca nu este chemat pentru ca nu are un impresar influent."Nu stiu cum sa interpretez asta, sincer. Habar nu am! E ciudat rau. Sunt trei, patru jucatori care nu joaca la echipele de club, stau doar pe banca de rezerve. Am fost si eu in situatia aia si mi s-a spus sa merg sa joc.Asta mi se pare frustrant. Am inteles ca nu sunt convocat cand nu jucam, dar acum sunt totusi in forma. 'Ba, suntem cu ochii pe tine, tine-o tot asa!'. Macar atat puteau sa-mi zica", a spus Baluta pentru ProSport Apoi, Baluta a criticat si selectia lui Constantin Budescu la nationala Romaniei."Imi place si mie, a dat frumos. Dar a dat cu Iasiul, frate! Jucam cu Spania si cu Suedia, nu jucam cu Iasiul, cu tot respectul. Se alearga acolo, nu mai merge cu executii. E de alergatura, de foame, de dorinta. Dar ce sa mai zic eu?As vrea sa ma abtin, dar mai sunt si altii care nu joaca deloc la echipele de club acolo. Ce facem, ii luam pe talent? Toti suntem talentati si avem ceva care poate aduce un plus la echipa nationala", a adaugat Baluta.Totodata, Baluta a afirmat ca nu intelege de ce Ianis Hagi este atat de laudat."Eu n-am nimic cu Ianis, chiar il apreciez, dar prea exagereaza presa cu el, mult de tot. Spui ca a intrat trei minute si ca l-a batut pe spate Jurgen Klopp. Ce-i asta? Imi place Ianis, are ambele picioare, e de apreciat. Chiar imi place genul lui de jucator", a comentat Baluta.In acest sezon, Baluta a marcat 3 goluri si a oferit 4 pase decisive in cele 9 meciuri disputate pentru Slovan Liberec.C.S.