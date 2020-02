Un fotbalist strain a refuzat sa joace in nationala Romaniei: Planul lui Radoi, dat peste cap

Ziare.

com

Atacantul formatiei CFR Cluj , Billel Omrani, nu vrea sa joace pentru Romania si asteapta o convocare de la nationala Algeriei, informeaza Fennec Football In luna noiembrie a anului trecut, Mirel Radoi spunea ca si-l doreste pe Omrani in nationala Romaniei, in conditiile in care suferim in atac.In acest sezon, Omrani a marcat 13 goluri pentru CFR Cluj in toate competitiile.El a sosit la CFR Cluj in 2016, din postura de jucator liber de contract, dupa despartirea de Olympique Marseille Omrani poate juca atat atacant central cat si in benzile terenului.C.S.