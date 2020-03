Un fundas al nationalei Romaniei este blocat in Ungaria din cauza pandemiei de coronavirus: "Ni s-a impus sa nu plecam de aici"

Ziare.

com

Adrian Rus, fundas al nationalei, a marturisit ca autoritatile din Ungaria nu il lasa sa plece inapoi in tara noastra, dupa ce Guvernul Ungariei a impus reguli stricte in ceea ce priveste plecarile si sosirile in tara.Jucatorul care tocmai a debutat la nationala in ultimele preliminarii, cele pentru EURO 2020, a povestit cum arata viata din Ungaria, in contextul acestei pandemii: "Pot spune ca in Ungaria nu sunt multe persoane infectate - circa 80 - dar, spre deosebire de Romania, a existat si un deces. Masuri sunt si aici, dar, din ce am vazut, cafenelele si restaurantele sunt deschise pana la ora 15:00.Ni s-a transmis sa respectam cu strictete regulile impuse de catre autoritati. Mesajul a fost destul de strict, pentru ca suntem persoane publice. Si ar trebui sa dam un exemplu. Pentru jucatorii maghiari nu e neaparat greu, dar noua, stranierilor, ni s-a impus sa nu plecam din Ungaria, sa nu mergem acasa. E normal, pentru ca apoi ar trebui sa intram in carantina", puncta jucatorul roman, intr-un interviu pentru cotidianul Fanatik Rus tocmai ce a implinit 24 de ani pe 18 martie, iar pentru Romania a evoluat deja in 5 randuri, facandu-si debutul in partida cu Malta, scor 1-0 in preliminariile pentru EURO 2020.Cota de piata a lui Rus, jucator dorit in trecut si de Gigi Becali la FCSB , este in prezent de 700.000 de euro.Citeste si:D.A.