Un international roman a aflat ca va fi dat afara chiar inainte de Revelion

Potrivit Lecce Sette , conducerea clubului din Serie A a definitivat astazi lista jucatorilor care vor fi dati afara in aceasta iarna.Pe ea se afla si fundasul dreapta Romario Benzar, care nu a reusit sa se impuna in acest sezon."Plecarea lui Benzar este acum o certitudine. Cei de la Lecce trebuie sa gaseasca o solutie noua", a scris portalul italian.Romario Benzar s-a transferat la Lecce in vara anului trecut de la FCSB , pentru 1.7 milioane de euro.In acest sezon a bifat doar 97 de minute in cele trei partide din Serie A.C.S.