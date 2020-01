Un international roman a fost pus pe liber dupa doar 4 meciuri

Ziare.

com

Conducerea clubului Lecce a anuntat ca nu mai conteaza pe Benzar si in 2020."Benzar a avut probleme de adaptare. Nu s-a acomodat si e normal sa schimbe aerul. Incercam sa gasim variante de imprumut", a declarat directorul sportiv Mauro Meluso.Romario Benzar a ajuns la Lecce in vara, de la FCSB, pentru 1.8 milioane de euro.El a prins doar 3 meciuri in Serie A si unul in Cupa Italiei.Benzar ar putea fi imprumutat in Serie B sau in Turcia.C.S.