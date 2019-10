Un oficial FRF explica de ce Mitrita n-a fost convocat in ultima perioada la echipa nationala

Ziare.

Consilierul presedintelui FRF, Andrei Vochin, a dezvaluit motivele pentru care jucatorul lui New York City FC n-a fost chemat la nationala Romaniei la ultimele meciuri."Mitrita a lipsit de la echipa nationala la doua actiuni. Prima oara, la sfarsitul lunii mai, cand nu juca la echipa lui si a si fost accidentat. Apoi, in septembrie, a avut meci duminica seara si ar fi ajuns in Romania in cursul zilei de marti, jocul cu Spania fiind programat joi", a afirmat Vochin la Telekom Sport.Neoficial, insa, Mitrita ar fi fost pedepsit de Cosmin Contra la cele doua actiuni dupa ce in primavara, la meciurile cu Suedia si Insulele Feroe, ar fi avut un conflict cu selectionerul. De altfel, fotbalistul transferat pe aproximativ 8 milioane de dolari in SUA a fost schimbat la pauza meciului cu Suedia si lasat in tribuna la meciul cu feroezii.Alexandru Mitrita a marcat un gol si a oferit o pasa de gol in victoria Romaniei din Insulele Feroe, cu 3-0, in conditiile in care a fost introdus pe teren in minutul 69.Apoi, contra Norvegiei, fotbalistul in varsta de 24 de ani a fost introdus din primul minut si a marcat unicul gol al reprezentativei noastre in partida incheiata la egalitate, scor 1-1.La echipa de club, New York City FC, Alexandru Mitrita are 12 goluri marcate in 29 de meciuri.