Ungaria isi doreste sa joace cu Romania in barajul de calificare la EURO: As prefera sa evoluam cu ei

Ungurii insa se gandesc deja la viitorul turneu final al Europenelor, acolo unde vor organiza si ei cateva meciuri , primul pas fiind o semifinala de baraj in deplasare la Sofia, in Bulgaria.Unul dintre jucatorii maghiari a declarat dupa tragerea la sorti efectuata vineri la sediul UEFA ca ar prefera in finala barajului de Liga A din Nations League chiar pe marea rivala istorica Romania: "As prefera o confruntare cu Romania. Oricum, mai intai trebuie sa trecem de Bulgaria in deplasare, dar apoi acasa, pe un stadion Puskas Arena fantastic, putem obtine calificarea la Euro", a fost declaratia lui Mate Vida pentru presa de la vest de Romania, el fiind un mijlocas defensiv de 23 de ani.Si selectionerul italian al Ungariei, Marco Rossi a facut o analiza a acestei imperecheri: "Fara indoiala ca puteam intalni adversari mai puternici, dar nu trebuie sa credem ca va fi usor. Chiar daca Bulgaria e pe acelasi loc cu noi in clasamentul FIFA , va fi greu la Sofia. Avantajul este ca daca trecem de Bulgaria jucam apoi acasa, ceea ce ne motiveaza extraordinar. Bulgaria are un nou selectioner, vom vedea care este stilul lui, dar voi analiza si jocul Islandei si Romaniei pentru a fi pregatiti deja, mai ales ca al doilea meci vine la doar cateva zile", a punctat Rossi. Ungaria a tras sperante sa se califice direct la EURO pana la ultimul joc, decisiv, cand a pierdut insa in deplasare la Tara Galilor, scor 0-2.Romania i-a invins pe islandezi in singurele meciuri directe pe 9 octombrie 1996 si pe 10 septembrie 1997, cu acelasi scor, 4-0, in campania de calificare la CM 1998. "Tricolorii" vor juca impotriva Islandei in deplasare, pe 26 martie 2020. Finala, programata pentru 31 martie 2020, s-ar juca impotriva castigatoarei din cealalta semifinala, Bulgaria - Ungaria, tot pe teren strain.Citeste si:Ungaria are un lot cotat de specialisti la peste 50 de milioane de euro cota de transfer, cei mai importanti jucatori fiind portarul de la RB Leipzig, Peter Gulacsi, si mijlocasul stanga de la Red Bull Salzburg, Domini Szoboszlai.D.A.