Ungurii blocheaza inca un fotbalist sa joace in nationala Romaniei

Ziare.

com

Nandos Tamas (19 ani) a fost titular incontestabil in nationalele de juniori ale Romaniei pana cand clubul de care apartine, Academia Puskas, i-a interzis sa mai reprezinte Romania, anunta editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.Tamas nu a mai evoluat pentru nationalele Romaniei in ultimele 20 de luni, iar refuzul de a participa i-a alertat pe oficialii FRF Acestia au mers special in Ungaria in incercarea de a rezolva situatia, dar maghiarii le-au transmis ca jucatorul vrea sa reprezinte Ungaria si ca nu mai este lasat la loturile noastre.In plus, ungurii au facut si demersuri la FIFA pentru ca Nandor Tamas sa reprezinte Ungaria de acum inainte, dar forul mondial nu a oferit inca un raspuns.In urma cu cateva luni, un caz similar a fost cel al lui Adrian Rus, despre care selectionerul Cosmin Contra a afirmat ca ungurii l-au santajat pentru a refuza reprezentativa Romaniei. El a fost trimis la echipa a doua a lui MOL Vidi pentru ca a refuzat sa reprezinte Ungaria, insa a ales sa joace in cele din urma pentru Romania.Si mijlocasul Istvan Fulop a fost trimis de unguri sa joace in liga a treia dintr-un motiv similar.C.S.