Ungurii l-au pedepsit drastic pe fotbalistul roman care a refuzat sa joace pentru nationala lor

Ziare.

com

Rus are dubla-cetatenie, dar a fost titular pentru nationala de tineret a Romaniei la EURO U21.Legitimat in Ungaria, la Mol Vidi, el trebuia sa decida in aceasta vara daca va reprezenta Romania sau tara vecina la seniori. A ales Romania, iar ungurii l-au trimis sa joace in liga a treia, la echipa a doua a lui Mol Vidi."Rus a jucat doua meciuri ca titular la Mol Vidi, dar cand a primit convocarea la nationala Romaniei a fost trimis la echipa a doua, in Divizia C. Este mai dificila situatia lui, pentru ca este un jucator vandabil si pentru nationala Ungariei.Am vorbit cu baiatul. Cei de acolo au pus presiune pe el inainte de a-i trimite noi convocarea. I-au spus, 'dom'ne, sa alegi nationala Ungariei, ca acolo nu ai nicio sansa sa joci la ei'. Iar el le-a spus ca 'mie mi-a cantat imnul national la Euro 2019 si vreau sa joc pentru Romania", a povestit Cosmin Contra la Digi Sport Chiar daca ungurii l-au trimis in liga a treia, Contra a anuntat ca se va baza in continuare pe Rus la meciurile cu Spania si Malta."Eu tot o sa-l chem. Chiar daca n-a jucat la Mol Vidi in ultima vreme, el tot are meciuri in picioare, pentru ca a fost la echipa a doua", a adaugat Contra.Adrian Rus a ajuns in aceasta vara la Mol Vidi, dupa ce anterior jucase in Liga 1 , la Sepsi OSK.C.S.