Unul dintre cei mai buni fotbalisti romani se antreneaza singur prin parcuri

Manea a sperat ca va prinde transferul carierei dupa ce a facut un turneu final bun la EURO U21, insa nu a primit nicio oferta care sa il multumeasca.In aceste conditii, fundasul caruia ii expira contractul cu fondul de investitii cipriot care il detine, a ajuns sa se antreneze prin parcuri."Nu are nicio oferta, de la nicio echipa. Se antreneaza prin parcuri. I se termina contractul cu fondul de investitii, dar pana acum a avut doar oferte de la echipe mici. E dezamagit ca nu si-a gasit o echipa", a spus Cosmin Contra la Digi Sport.Manea a fost propus la AS Roma in aceasta vara, dar gruparea italiana a ales o alta varianta.Crescut la Viitorul lui Hagi, lui Manea i s-a promis in 2014 ca va ajunge la Chelsea , dar a ajuns sa semneze cu un fond de investitii, prin filiera Apollon Limassol.In ultimul sezon a fost imprumutat la CFR Cluj C.S.